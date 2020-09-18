В Белгороде приостановлена деятельность фасадных подъемников. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

В Белгороде судебные приставы приостановили деятельность фасадных подъемников, которые эксплуатировались с грубыми нарушениями обязательных требований промышленной безопасности. Это было выявлено при проведении внеплановой выездной проверки предприятия. Дальнейшая их эксплуатация создавала угрозу жизни и здоровью людей.

Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области выехал на исполнительные действия. Он вручил директору предприятия постановление о возбуждении исполнительного производства, установил пломбы на механизм подъема и опечатал 12 подъемников.