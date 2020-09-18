За минувшие сутки в Белгородском регионе огонь уничтожил более 43 гектаров сухой травы

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ежегодно в осенний период Белгородская область подвергается ландшафтным пожарам. Основными причинами возгорания сухой травы становятся неосторожное обращение с огнем и поджоги. Граждане сжигают на приусадебных участках бытовой мусор, разводят костры, помимо этого и вовсе совершают умышленные поджоги сухой травы. Только за минувшие сутки произошло 9 ландшафтных пожаров, в результате которых выгорело более 43 га сухой травы.

Так, крупный пожар произошел 17 сентября в районе хутора Песочный Старооскольского городского округа. В результате произошло возгорание 40 гектаров сухой травы. К месту происшествия незамедлительно отправились 16 дежурных караулов пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Белгородской области, аэромобильная группировка, беспилотный летательный аппарат (БПЛА). С помощью вертолета проводилась разведка очагов возгорания и тушение ландшафтного пожара.

Также на месте работали ОГСАУ «Лесопожарный центр», ОКУ «Старооскольское лесничество», МБУ «Старооскольский лесхоз», малый лесопожарный комплекс с бочкой, АО «Оскольский завод металлургического машиностроения», поисково-спасательная служба МКУ «Управление по делам ГОЧС города Старый Оскол», пожарная команда АТЭ, пожарная команда Аэропорт, МБУ «Зеленстрой», МУП «Старооскольское городское многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», сотрудники УМВД по городу Старый Оскол, Чернянское лесничество.