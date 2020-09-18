В Грайвороне открылась студия искусства и творчества. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа

Новая детская студия искусства и творчества открылась в грайвороне белгородской области. Арт-студия, которой дал старт Центр детского творчества, реализована в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Для юных художников закуплено оборудование и созданы все условия для творчества. На федеральные и региональные средства приобретено специализированное оборудование: шкафы, мольберты, гипсовые геометрические предметы, подиумы для натюрмортов, книги.

К первому занятию юные художники приступили сразу же. Ребята с вдохновением переносили на мольберт свое видение прекрасного природного мира.