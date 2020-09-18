Больше 8000 сертификатов на материнский капитал выдано в Белгородской области. Фото: "КП" Архив

За восемь месяцев 2020 года Пенсионный фонд России в Белгородской области выдал семьям 8299 сертификатов на материнский семейный капитал. Общая сумма выплат по распоряжению материнским капиталом за этот период составила свыше 1,6 млрд рублей.

Значительное увеличение количества выданных сертификатов (+217% к аналогичному периоду прошлого года) обусловлено самым большим расширением программы с момента ее запуска. Теперь материнский капитал выдается после рождения или усыновления первого ребенка, а его размер составляет 466 617 рублей.