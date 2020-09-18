Белгородец заплатил более 6 миллионов долга по налогам. Фото: "КП" Архив

Только после ареста недвижимого имущества и применения мер по его последующей реализации белгородец погасил задолженность по налогам в размере 6 миллионов 786 тысяч рублей . При этом исполнительский сбор составил более 425 тысяч рублей.

В добровольный срок мужчина не погасил задолженность, в отношении должника были применены меры принудительного исполнения.

Получив положительные ответы с регистрирующих и кредитных организаций, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках и ограничил в праве на выезд за пределы Российской Федерации. Также было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении 3 единиц транспортных средств («Mazda 3», «Porsche Cayenne Diesel», «Kia Seltos SP2», 2020 года выпуска) и нежилого помещения, принадлежащих должнику.

При этом погашать задолженность мужчина не торопился, продолжая игнорировать меры принятые судебным приставом-исполнителем.

Тогда судебный пристав-исполнитель наложил арест на недвижимое имущество должника (нежилое помещение с общей площадью 89,10 квадратов). Арестованное имущество было передано на оценку и принудительную реализацию.

И только после последней меры должник оплатил задолженность.