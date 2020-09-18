Сегодня в Белгородской области возможны дожди и будет сильный ветер. Фото: архив КП

Белгородские метеорологи сообщают, что сегодня, 18 сентября, в нашей области ожидаются небольшие дожди. Так что лучше прихватить зонтик. Погода будет облачная с прояснениями. Скорость ветра местами достигнет 18 м/с. Ночью температура будет 5-10° тепла, днем воздух прогреется до 16° тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской областина поминает: при сильном ветре нельзя прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями.

В ветреную погоду необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня.