Житель Шебекинского района оплатил больше 4 миллионов рублей по договору займа. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

В Шебекинском районном отделении судебных приставов УФССП России по Белгородской области находилось исполнительное производство о взыскании денег по договору займа. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. Но должник эти требования продолжительное время игнорировал. Долг - больше 4 миллионов рублей был уплачен только после ограничения на выезд из России.

В рамках исполнительного производства было установлено, что у должника в собственности автомобиль «Citroen Jumper». Судебный пристав-исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении этого имущества. Также пристав обратил взыскания на денежные средства должника на его счетах в банках и временно ограничил в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Должник проигнорировал эти меры и оплачивать задолженность не торопился. Тогда судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения - арест автотранспорта. После чего имущество было передано на реализацию. Желающих приобрести «Citroen Jumper» не оказалось. В результате автомобиль был предложен взыскателю в счет погашения задолженности. Взыскатель этим правом воспользовался. Сумма долга уменьшилась на 402 750 рублей.

Однако, серьезность ситуации должник оценил, когда у него появилась срочная необходимость выехать из страны. После этого, должник оплатил задолженность в полном объеме, и ограничение права на выезд из РФ было снято.