Три ТОСа Белгородского района стали победителями конкурса проектов благоустройства. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

Подведены итоги конкурса среди территориальных общественных самоуправлений массивов Индивидуального жилищного строительства «Дружелюбный микрорайон». Денежные премии в размере 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов получили инициативные жители из сел Новая Нелидовка, Крутой Лог и поселка Разумное.

Всего на конкурс было подано 17 заявок. По результатам одним из лучших был признан проект «Летний театр как арт-пространство для взрослых и детей» ТОС «Зарубино». Активисты микрорайона предложили создать творческую арт-площадку под открытым небом для взрослых и детей.

Вторым победителем стали члены ТОС «Разумное 71», которые планируют создать на своей территории «Аллею семьи» с зонами для отдыха и главным новогодним деревом в центре композиции.

С помощью гранта активисты ТОС «Дружелюбная семейка» микрорайона ИЖС «Крутой Лог 24», третьи победители конкурса, создадут пространство для спортивного развития детей и взрослых, на территории появится мультифункциональная спортивная площадка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.