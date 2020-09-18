Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Три ТОСа Белгородского района стали победителями конкурса проектов благоустройства

На реализацию проектов получено по 300 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Три ТОСа Белгородского района стали победителями конкурса проектов благоустройства. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

Три ТОСа Белгородского района стали победителями конкурса проектов благоустройства. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

Подведены итоги конкурса среди территориальных общественных самоуправлений массивов Индивидуального жилищного строительства «Дружелюбный микрорайон». Денежные премии в размере 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов получили инициативные жители из сел Новая Нелидовка, Крутой Лог и поселка Разумное.

Всего на конкурс было подано 17 заявок. По результатам одним из лучших был признан проект «Летний театр как арт-пространство для взрослых и детей» ТОС «Зарубино». Активисты микрорайона предложили создать творческую арт-площадку под открытым небом для взрослых и детей.

Вторым победителем стали члены ТОС «Разумное 71», которые планируют создать на своей территории «Аллею семьи» с зонами для отдыха и главным новогодним деревом в центре композиции.

С помощью гранта активисты ТОС «Дружелюбная семейка» микрорайона ИЖС «Крутой Лог 24», третьи победители конкурса, создадут пространство для спортивного развития детей и взрослых, на территории появится мультифункциональная спортивная площадка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.