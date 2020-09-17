В Белгородском районе открылся музей под открытым небом. Фото пресс-службы администрации Белгородского района

В урочище Большие Кульбаки села Драгунское Белгородского района открылся комплекс «Белгородская черта – Муравский шлях». Очередной музей под открытым небом появился благодаря усилиям регионального исторического общества «Ратник», чей проект победил в конкурсе Фонда президентских грантов.

Основные экспонаты музея – воссозданные образцы оборонительных сооружений XVII века. Это позволяет наглядно изучать историю и военную науку того времени, погрузиться в атмосферу Белгородской черты – все экспонаты комплекса интерактивные, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.