Энергетик Чернянского РЭС удостоен государственной награды

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Указом Президента РФ от 14 сентября 2020 года за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоен мастер бригады по эксплуатации воздушных линий Чернянского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Барыбин.

Уже 30 лет Сергей Степанович трудится в Белгородэнерго. Принимал участие в строительстве и реконструкции ЛЭП и подстанций на территории Чернянского района, обеспечивал электроснабжение школ, детских садов, теплиц, ферм, водонапорных башен и других объектов социально-экономической инфраструктуры. В прошлом году отличился при строительстве воздушной линии 10 кВ и трансформаторной подстанции, необходимых для улучшения водоснабжения Ездоченского сельского поселения. Входил в состав технического совета Чернянского РЭС по организации строительства и реконструкции линий 0,4-10 кВ для электроснабжения Краснояружской зерновой компании.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Неоднократно принимал участие в ликвидации нарушений электроснабжения, вызванных погодными катаклизмами. Практически всегда его четкие и слаженные действия возвращали электроэнергию в дома потребителей в максимально сжатые сроки.

- Сергей Степанович – высококвалифицированный специалист, элита электросетевого комплекса области. Ни одно серьезное мероприятие в районе электрических сетей не проходит без его участия. В вопросах энергетики он руководствуется глубокими знаниями, ко всем задачам подходит комплексно. Богатый опыт работы – это большое подспорье для молодых энергетиков. Таким образом формируется будущая смена квалифицированных специалистов, - отметил заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов.