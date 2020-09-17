В Белгороде обсудили проблемы производственного травматизма

Важные вопросы охраны здоровья обсудили представители власти, профсоюзов, предприятий и организаций.

Главное в профилактике производственного травматизма на рабочих местах – заинтересовать работодателя. Именно к такому основному выводу пришли участники прошедшего мероприятия. Своим видением проблемы поделились представители власти, региональных профсоюзов, предприятий и организаций.

Как отметила заместитель управляющего Белгородским региональным отделением ФСС РФ Елена Любова, одним из факторов по снижению производственного травматизма является экономическая заинтересованность работодателя в создании безопасных условий труда. С 2002 года Фонд компенсирует предприятиям от 20 до 30 % средств, затраченных на профилактические меры. В этом году на эти выделено 202,4 миллиона рублей, что на 6% больше, чем в прошлом. И эта сумма с каждым годом растёт.

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