71-летний белгородец подозревается в убийстве сына. Фото: архив КП

Следственным отделом следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 71-летнего белгородца. Он подозревается в убийстве сына. Поводом для ссоры стал спор о правах на квартиру.

По версии следствия, в ночь на 16 сентября подозреваемый находился в своей квартире на Гражданском проспекте в алкогольном опьянении. Вернувшийся с работы 47-летний сын сделал отцу замечание, между ними вспыхнула ссора о правах на квартиру. Когда сын заснул, отец схватил топор и нанес ему несколько ударов по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия от травматического шока.

Сейчас проводятся следственные действия и экспертизы, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления.