В Белгородской области на несколько дней приостановят работу телевещания. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Белгородской области 23, 24 и 25 сентября ожидается остановка телевещания, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Временные неудобства ожидаются в Старооскольском городском округе, где будут проводить технические работы, которые требуют отключений. Также будет приостановлено и радиовещание.

В ведомстве сообщают, что телевизоры и радио не будут работать в обозначенные дни с 10:00 до 17:00 часов. При этом работы могут быть отложены из-за плохих погодных условий. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.