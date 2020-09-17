В Белгородской области бешеная кошка покусала свою хозяйку. Фото: Ирина ТАРАСОВА

На хуторе Первомайском Краснояружского района домашняя кошка покусала свою хозяйку. Кошка вела себя агрессивно и впоследствии у нее нашли признаки бешенства. Теперь пострадавшей женщине придется пройти курс профилактического лечения.

Случай бешенства также выявили у домашней собаки в Борисовском районе. У собаки текли слюни, она отказывалась от корма и боялась света.

В пресс-службе белгородского Россельхознадзора, сообщили, что всего с начала года было подтверждено 34 случая бешенства у животных из 180 доставленных проб (18,8 %). Так, случаи бешенства зафиксированы в Белгороде, Алексеевском, Грайворонском, Губкинском, Старооскольском, Шебекинском округах, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Корочанском, Краснояружском и Ракитянском районах.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что хозяевам животных необходимо ежегодно прививать домашних питомцев против бешенства, вирус которого смертелен.