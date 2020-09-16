В Белгородской области скончался 60-й пациент с подтвержденным COVID-19. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области скончался 60-й пациент с подтвержденным COVID-19. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшийся — 62-летний житель Белгородского района. Он проходил лечение на базе Белгородской городской больницы №2.

Напомним, что несколькими днями ранее от заражения коронавирусом умерла 67-летняя женщина, которая также проходила лечение в центральном ковид-госпитале Белгородской области.

Всего за минувшие сутки в области выявлено 48 новых заболеваний коронавирусной инфекцией, а общее число заболевших с начала пандемии составило 8 056 человек.