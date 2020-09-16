Хрупкие пастельные «Мгновения» художницы Ольги Дубининой смогут увидеть белгородцы

В Выставочном зале «Родина» открывается персональная выставка Ольги Дубининой. Фото: "КП" Архив

Выставочный зал «Родина» предлагает вниманию белгородцев и гостей города персональную выставку Ольги Дубининой «Мгновения», рожденную три года назад.

Рисовать Ольге хотелось всегда. А возможность появилась лишь недавно. Она самостоятельно пробовала масло и акварель. Но самым загадочным материалом для нее была пастель, которая привлекала своей хрупкостью, чистотой и свежестью красок, тонкостью и изящностью техники работы. Более 10 лет хранился подарок – маленький набор пастели из 18-ти цветов. Три года назад Ольга отрыла эту коробочку…

Ольга родилась в селе Виноградовка Днепропетровской области. Детство и юность провела на русском севере - на берегах Белого и Карского морей, за Полярным кругом. Затем волею судьбы оказалась в Прикаспийских степях на границе с Казахстаном. А в конце 2016 года переехала на Белгородчину. Красота природы, такая разная, прекрасная и завораживающая - от холодных просторов северных морей до горячих южных степей, нашла отражение в работах начинающей художницы.

Ольга говорит:

- Где бы ни оказался человек, везде его окружает природа, и она прекрасна в каждом своем проявлении. Надо только уметь ее видеть и чувствовать.

Выставка Ольги Дубининой продлится с 20 по 27 сентября 2020 года.