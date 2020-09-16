В Белгородской области прогнозируются шквальные порывы ветра. Фото: "КП" Архив

По данным Белгородских синоптиков, на территории региона 17 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью - южный 6-11 м/с; днем - западной четверти 8-13 м/с. Местами его

порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах 7-12 градусов тепла, днем от 23 до 28 градусов.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам быть особо осторожными при нахождении вблизи слабо укрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, а также воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий и не оставлять без присмотра детей.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.