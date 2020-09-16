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Жительница Старого Оскола нарушила правила движения крупногабаритного транспорта

Штраф за административное нарушение составил 150 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Жительница Старого Оскола нарушила правила движения крупногабаритного транспорта.

Жительница Старого Оскола нарушила правила движения крупногабаритного транспорта.

Судебные приставы взыскали с жительницы Старого Оскола 150 тысяч рублей за нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства. Должница была уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о последствиях несвоевременной оплаты задолженности.

Установив имущественное положение, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации и наложил запрет на регистрационные действия в отношении 3 единиц автотранспортных средств должницы.

Но нарушительница данные меры проигнорировала. Тогда было принято решение наложить арест на автомобиль марки «Ford Focus C-Max». Кроме того, судебный пристав разъяснил должнице, что в случае неуплаты задолженности арестованное имущество будет оценено и передано на принудительную реализацию.

Женщина осознав, что может лишиться автомобиля изыскала средства и погасила задолженность в полном объеме.