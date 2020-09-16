Белгородские энергетики модернизировали наружное освещение Яковлевского горокруга

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» модернизировало наружное освещение Яковлевского городского округа с применением энергосберегающих технологий и автоматизированных систем.

За восемь месяцев энергетики увеличили количество шкафов управления до 155 и к концу года планируют смонтировать еще 50, после чего у диспетчера появится возможность дистанционного управления 100% светильников округа (8238 шт.).

Как отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов, модернизация наружного освещения является важной составляющей развития электросетевого комплекса и повышения качества жизни белгородцев.

- Проекты по повышению уровня автоматизации сетей и класса энергоэффективности светильников реализуются во всех районах, что касается Яковлевского городского округа, то здесь уже в этом году цифровые технологии сделают наружное освещение полностью управляемым, - подчеркнул Сергей Демидов.

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