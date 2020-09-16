На Белгородчине готовятся отразить грипп

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На предприятиях, входящих в состав Металлоинвеста, стартовала ежегодная прививочная кампания. Приобретено 14,5 тысячи доз одной из зарегистрированных в России зарубежных противогриппозных вакцин. Данный объём позволит охватить вакцинацией 30% работников предприятий и управляющей компании и сформировать коллективный иммунитет.

По предварительному прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в этом году ожидается циркуляция трёх новых видов вирусов гриппа, ранее широко не распространявшихся.

- Прививка – достаточно эффективный метод предупреждения гриппозной вирусной инфекции, а также её потенциально серьёзных осложнений, – отметил главврач Металлоинвеста Андрей Сальников.

- С наступлением осенне-зимнего периода население ежегодно сталкивается со множеством вирусных инфекций, – поясняет Ольга Смехнёва, главный специалист по охране здоровья дирекции по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – В современных условиях пандемии проводимая работа важно для профилактики гриппа, как одного из самых сложных среди сезонных заболеваний.