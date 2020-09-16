Россияне не верят в новый карантин

Треть россиян все же побывала в запланированном заранее отпуске.

Пандемия и связанные с нею ограничения стали поводом для исследования мнений совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек экспертами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

О полном восстановлении привычного образа жизни заявили 26% респондентов, 31% заявили, что смогут вести его только после восстановления доходов, а 26% - после снятия всех ограничивающих мер. У 14% он, в принципе, во время карантина не менялся.

Пока от путешествий, посещения кафе, ресторанов, кино, театров и прочего россияне еще воздерживаются. Здесь-то и заключается главная интрига: люди просто экономят, а не боятся вируса!

20% респондентов выехали за пределы родного населенного пункта после снятия ограничений при первой же возможности, а еще 33% отправились в заранее запланированный отпуск. 13% уже ходят в кафе и рестораны как и до пандемии. 39% отметили, что тоже посещают заведения общественного питания, но реже.

Мнения же про новые ограничения разделились: лишь 37% опрошенных жителей регионов Центральной России считают, что в случае роста заражений необходим карантин. При этом 24% полагают, что он опаснее самого вируса и его изначально не надо было вводить. 35% исключили возможность введения нового карантина из-за тяжелых экономических последствий. Любопытно, что больше всего радеют за ограничения жители Урала и Дальнего Востока, а вот на Северном Кавказе перевес в сторону вольного образа жизни в пандемию.