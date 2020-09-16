Первенство по гиревому спорту прошло в Новом Осколе. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа

Больше 30 спортсменов из спортивной школы «Оскол» и детской юношеской спортивной школы имени Александра Щербака приняли участие в состязаниях гиревиков в Новом Осколе. Для юношей это были толчки гирь, а для девушек – рывки. Каждый из спортсменов постарался показать свои умения и навыки. Судя по тому, как юные гиревики выполняли упражнения, гиревой спорт, не смотря на то, что это тяжелая атлетика, все же является красивым и грациозным видом спорта.

«Главное, - отмечает тренер гиревиков спортивной школы «Оскол» Константин Ермаков, - взять правильный старт и следить за дыханием. Конечно, любые соревнования – это волнение. Здесь же нужно по максимуму успокоиться и следить за своей техникой. Регулярные тренировки наших спортсменов научили их это делать».

По итогам соревнований первое место заняли Лебеденко Иван, Еременко Виталий, Кузнецов Александр, Бережнова Светлана и Можаева Мария. Победители и призеры были награждены грамотами.