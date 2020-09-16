В Белгородской области были зарезаны две женщины. Фото: "КП" Архив

Губкинские следователи Следственного управления СК РФ по Белгородской области закончили расследование дела по уголовной статье о ранении, которое повлекло смерть. Аналогичный случай произошел и в Валуйках, причем обе жертвы погибли в результате ссоры после употребления спиртного.

Первый обвиняемый - 46-летний губкинец, который 4 июля в своей квартире выпивал с гостями, 45-летней подругой и общим знакомым. Во время пьянки хозяин и гостья поссорились, тогда глава застолья ударил гостью ножом в живот. Женщину доставили в больницу еще живой, но в тот же день она умерла.

55-летнего жителя города Валуйки будут судить по такому же делу - убийстве гражданской жены. Преступление было совершено в ночь на 13 сентября. Валуйчанин выпивал со своей 54-летней гражданской женой дома. В результате обычной вроде бы бытовой ссоры злоумышленник набросился на женщину с ножом. Жертва погибла на месте.

Потом мужчина вытащил тело за ворота и спокойно отправился спать. Утром труп обнаружили изумленные соседи. Валуйчанину предъявили обвинение, при этом у него обнаружилась неснятая судимость за два других убийства.