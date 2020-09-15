Троих детей, троих внуков и троих правнуков воспитала долгожительница из Валуек. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

Сегодня свой 90-й день рождения отмечает валуйчанка Нина Григоревская. Руководители округа вручили Нине Федотьевне поздравительный адрес от Президента России Владимира Путина, цветы и памятный подарок. Юбилярша воспитала троих детей - двух сыновей и дочь, троих внуков и троих правнуков, сообщила пресс-служба администрации Валуйского округа.

Нина Федотьевна родилась в селе Долгое Вейделевского района. Трудилась в колхозе на полевых работах. Затем переехала в Валуйки, где всю жизнь проработала на предприятии общественного питания мастером колбасного цеха.

Долгое время Нина Григоревская была депутатом Валуйского городского совета народных депутатов, занималась общественной деятельностью без отрыва от производства. Ударник коммунистического труда, ветеран труда.

«Бежать в этой жизни только вперед, не можешь бежать – иди, не можешь идти – ползи», - формулирует жизненное кредо Нина Федотьевна. Сейчас долгожительница чувствует себя хорошо, живет с дочерью Людмилой.