Алексеевские велосипедисты объединились в «Хорошую компанию». Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

14 сентября в Алексеевке активисты-велосипедисты объединились в группу любителей велотуризма «Хорошая компания». Событие состоялось в рамках проекта «Крепче здоровье – дольше жизнь» при поддержке Фонда президентских грантов.

Инспектор ГИБДД младший лейтенант полиции Татьяна Сорокалетова провела инструктаж по технике безопасности и напомнила о правилах дорожного движения на велотранспорте. День выдался теплым и солнечным, что позволило велосипедистам с задором двинуться в свой первый однодневный поход по набережной реки Тихая Сосна.

Участники похода получили настоящий заряд бодрости, энергии и желание кататься постоянно.