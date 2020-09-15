В Шебекино станет безопасно и светло. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

Для безопасности пешеходов на территории Шебекино в 2020 году начата работа по оборудованию 24 пешеходных переходов дополнительным освещением и установкой импульсных дорожных знаков. Также планируется модернизация сетей освещения на улицах города: Ленина, Докучаева, Нежегольское шоссе, Пугачева, Белгородская, Московская.

Новое освещение будет в кабельном исполнении с установкой металлических опор. Такие технические решения позволят сделать город более красивым и безопасным, сообщает пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.

Всего с 2018 по 2020 год проведена реконструкция и строительство сетей наружного освещения протяженностью больше 3,5 км и оборудовано более 1000 светильников в округе