Игорь Маковский: с начала года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подключили к сетям больше 30 тысяч потребителей

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В указанный период компании исполнили 33,7 тысяч договоров ТП, общая мощность присоединения составила 1 010,9 МВт.

- В условиях начавшегося перехода отечественной экономики к полноценному режиму функционирования для нас принципиально важно своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по обеспечению энергопотребностей жителей 20 регионов страны. Мы продолжаем осуществлять технологическое присоединение в максимально оперативном режиме и расширяем спектр связанных с этим направлением клиентских сервисов, - подчеркивает генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Специалисты филиала «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечили 500 кВт дополнительной мощности для новых производственных линий белгородского завода «Эдвансд Фарма», специализирующегося на выпуске лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатита. Для этого энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию 6-0,4 кВ и проложили кабельную линию.

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