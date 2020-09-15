Баскетболисты Белгородского госуниверситета выиграли областные соревнования. Фото пресс-службы Белгородского госуниверситета

Мужская и женская команда НИУ «БелГУ» выиграли турнир 3 x 3 на призы Заслуженного тренера России Виктора Шведа. Соревнования организовала Федерация баскетбола Белгородской области совместно с Управлением физической культуры и спорта региона. За победу в мужском и женском турнире боролись 60 команд.

Соревнования проходили в четырех возрастных категориях среди мужчин и женщин на четырех площадках одновременно. Игры проводились по олимпийской системе. Первое место завоевала команда НИУ «БелГУ». Лучшим игроком соревнований был признан Кирилл Распопов. В женском турнире победу праздновали подопечные тренера Натальи Иванченко, представлявшие НИУ «БелГУ».

Церемонию вручения наград провел Заслуженный тренер России Виктор Швед и президент федерации баскетбола Белгородской области Евгений Мирошников.