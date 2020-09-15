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Коронавирус Covid-19

В Белгородской области число заболевших коронавирусом за последние сутки составило 46 человек

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 8 808 жителей
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших коронавирусом за последние сутки составило 46 человек.

Число заболевших коронавирусом за последние сутки составило 46 человек.

Фото: "КП" Архив

В Белгородской области за минувшие сутки, как сообщает федеральный штаб, число новых заболевших коронавирусной инфекцией составило 46 человек. С начала пандемии — 8 008 жителей.

По сообщению областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 14 сентября на госпитализации находилось 334 белгородца, 24 — в тяжелом состоянии, они подключены к сппаратам искусственной вентиляции легких.

По числу зараженных «первенство» у Белгорода — 14 случаев за сутки (всего с начала пандемии — 1 624), Следом идет Старооскольский городской округ — 7 случаев ( 1 301) и Белгородский район — 4 случая (919).