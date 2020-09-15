Некачественное жилье в Шебекино стало причиной уголовного дела. Фото: Архив КП

В 2018-2019 годах по улице 50 лет Октября, 17 в Шебекино был возведен многоквартирный жилой дом. Основные конструктивные элементы дома не соответствуют ГОСТам. В частности, в доме отсутствует вентиляция, не благоустроена придомовая территория, ненадлежащим образом укреплены несущие конструкции чердака и витражные остекления балконов.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом России - мошенничество в особо крупном размере. Дело возбуждено по факту хищения денежных средств при продаже некачественного жилья в Шебекинском городском округе.

Жилые помещения дома непригодны для проживания. Тем не менее, дом был сдан в эксплуатацию. Администрация Шебекинского городского округа приобрела в этом доме 39 квартир в рамках программы переселения из аварийного жилья. Таким образом, бюджету муниципального образования причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Сейчас идут следственные действия по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу, в том числе установлению обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.