Житель Шебекинского округа накатал на мопеде себе срок 1 год 8 месяцев

Житель Шебекинского округа накатал на мопеде срок 1 год 8 месяцев. Фото: "КП" Архив

Шебекинским районным судом 24-летний житель села Белянка, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии опьянения, признан виновным в совершении аналогичного преступления. За управление мопедом в пьяном виде он приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы.

В суде установлено, что вечером 27 июня 2020 года в с. Белянка Шебекинского округа сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен мопед, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание - лишение свободы . Отбывать срок придется в исправительной колонии общего режима. Также любитель покататься в пьяном виде лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.