Белгородские судебные приставы помогли вернуть задолженность за газ. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Наложенный судебными приставами запрет на регистрационные действия с автомобилем стал поводом для оплаты крупной задолженности за газ. В Белгородское райотделение судебных приставов белгородского УФССП поступил исполнительный документ о взыскании задолженности с гражданки. Она задолжала поставщику газа больше 445 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства и предупредил о штрафе, если она не погасит задолженность добровольно.

Также пристав-исполнитель проверил имущество должницы. Выяснилось, что ей принадлежит автомобиль. Побудил должницу к оплате задолженности запрет на совершение регистрационных действий в отношении ее иномарки.

Чтобы вернуть право распоряжаться автомобилем, женщина погасила задолженность по платежам в добровольный срок.