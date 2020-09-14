В Белгороде под колеса иномарки попала 4-летняя девочка. Фото: "КП" Архив

В Белгороде на улице Волчанской под колеса иномарки попала 4-летняя девочка. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что автомобиль 42-летнего водителя автомобиля «Ниссан Террано» двигался по стоянке, которая расположена в районе дома № 292ж, когда из-за припаркованных машин прямо под колеса выскочила малышка. Водитель не успел среагировать и ребенок пострадал, получив травмы различной степени тяжести.

Также в пресс-службе отметили, что всего за 13 сентября в области произошло 5 ДТП, при которых серьезно пострадали люди. 1 человек погиб, а еще 6 получили травмы.