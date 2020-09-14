В Старом Осколе установлены новые детские площадки и игровые комплексы. Фото со страницы ВКонтакте Александра Сергиенко, главы администрации Старооскольского округа

Практически в каждом микрорайоне Старого Оскола установлены современные детские площадки. На днях строители приступили к монтажу 8 игровых комплексов в селах округа. На очереди - установка многофункциональных площадок для детей и взрослых в районах индивидуальной жилищной застройки.

«Отмечу, что проект в ИЖС реализуется по поручению губернатора Евгения Савченко. Стоимость каждого объекта составляет 5 млн. рублей. Средства выделены из областного бюджета», - сообщил глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко на своей странице в соцсети ВКонтакте.