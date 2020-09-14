В Белгородской области энергетики продолжат сотрудничать с профильными учебными заведениями

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В «Россети Центр Белгородэнерго» подвели итоги сводной программы взаимодействия филиала с профильными вузами и ссузами региона за 2019-2020 учебный год и наметили планы на текущий.

В предыдущем учебном году специалистами Белгородэнерго совместно с преподавателями Белгородского государственного университета им. В.Г. Шухова, Валуйского индустриального техникума и Белгородского индустриального колледжа реализовано 25 технологических, образовательных и научно-исследовательских мероприятий, направленных на повышение эффективности учебно-производственных процессов и целевую подготовку специалистов, отвечающих современным потребностям электросетевого комплекса региона.

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