Студентов и аспирантов пригласили рассказать о деятельности судебных приставов Белгородской области. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области приглашает студентов, аспирантов и адъюнктов вузов (юридических и экономических факультетов, факультетов журналистики), а также учителей права принять участие в первом этапе конкурса научных работ. Тема - история образования, развития института судебных приставов в России и современной деятельности Федеральной службы судебных приставов.

Перечень номинаций: «История развития института судебных приставов в России»; «Актуальные вопросы исполнительного производства»; «Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства»; «Международно-правовые инструменты обеспечения конституционных прав в сфере исполнительного производства».

Также среди номинаций «Дознание и административная практика в Федеральной службе судебных приставов»; «Вопросы противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы»; «Связи с общественностью в Федеральной службе судебных приставов»; «Полномочия ФССП России по защите прав граждан в сфере возврата просроченной задолженности».

Научные работы победителей регионального этапа примут участие во втором этапе конкурса, проводимого в Центральном аппарате ФССП России.