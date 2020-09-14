Отмотать срок с комфортом: заключенному белгородской колонии передали мобильник и роутер. Фото: "КП" Архив

Следственным отделом по городу Белгород СУ СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника белгородской исправительной колонии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ - мелкое взяточничество. За вознаграждение сотрудник колонии пронес для заключенного в режимную зону мобильный телефон, сим-карту и WIFI-роутер.

По версии следствия, подозреваемый получил от заключенного взятку - 10 тысяч рублей путем перевода на банковскую карту знакомой. Преступление было выявлено службой собственной безопасности УФСИН России по Белгородской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств и оперативного направления уголовного дела в суд.