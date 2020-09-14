Осень все же напомнит о себе незначительным понижением температуры. Фото: "КП" Архив

На Белгородскую область надвигается похолодание. После 35-градусной летней жары кому-то может показаться, что дневная температура от +20 до +25 градусов — это как-то уж вообще… Но давайте все же вспомним, что на календаре — средина сентября. И прогнозируемое снижение температуры скорее норма, чем исключение.

Так, синоптики обещают белгородцам, что нынешняя неделя выдастся несколько прохладней. Сегодня днем столбики термометров покажут от +20 до 25 градусов, а ночью воздух прогреется до +13 градусов. Ветер северо-западный ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

По данным Гидрометцентра, со вторника в регионе заметно похолодает. Столбики термометра начнут опускаться вниз, 15 сентября днем воздух прогреется от +19 градусов до +20, ночью воздух прогреется до +12 градусов.

В среду, 16 сентября температура опустится еще на пару градусов, а вот в четверг, 17 сентября, в регион вновь вернется тепло. В этот день воздух прогреется до +26 градусов.