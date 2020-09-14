В Белгородскую областную Думу проходят 3 партии: Единая Россия, КПРФ и ЛДПР. Фото: архив КП

Стали известные предварительные итоги голосования по выборам в Белгородскую областную Думу. По данным Белгородского избиркома, в Белгородскую облдуму проходит три партии: Единая Россия, КПРФ и ЛДПР. По единому избирательному округу победила «Единая Россия». За эту партию проголосовало 313 577 избирателей или 66,53%.

Второе место взяла КПРФ, за нее отдали голоса 12,41% жителей Белгородчины, на третьем месте ЛДПР, ее результат 6,23%.

Не перешагнули 5%-ный рубеж «Партия пенсионеров» — 4,9%, партии «За правду» — 3,79%, «Справедливая Россия» — 3,48%, «Патриоты России» — 0,96%.