Белгородский «Салют» не смог добиться победы на своем поле в очередном туре чемпионата ПФЛ. Фото: "КП" Архив

По нулям сыграли команды «Салют Белгород» и «Химик Арсенал» в очередном поединке тура чемпионата ПФЛ. При этом это третий подряд такой результат для футболистов «Салюта». Команда не смогла забить и в матче Кубка России, в котором по пенальти обыграли «Калугу».

После матча тренер «Салюта» Олег Сергеев говорил, что футболисты недостаточно готовы, чтобы при сложном графике игр показывать достойные результаты.

Отметим, что после шести туров «Салют Белгород» делит 3-е место в таблица с «Квантом» и «Химиком-Арсеналом». «Сокол» и «Рязань» опережают футболистов на одно очко.

Напомним, что следующую игру «Салют Белгород» проведет 19 сентября на чужом поле в гостях против «Кванта».