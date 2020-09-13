В Белгородской области число зараженных COVID-19 за минувшие сутки составило 45 человек. Фото: "КП" Архив

Число зараженных коронавирусной инфекции незаметно подобралось к 8-тысячной отметке и составило на 13 сентября, по данным федерального штаба, 7 919 человек с начала пандемии. Только за минувшие сутки коронавирус выявлен у 45 новых пациентов.

По данным областного штаба на 12 сентября, на госпитализации находится 335 человек, 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, их состояние медики определяют, как тяжелое. Растет и число тех, кто изолирован по контакту с заболевшими. Таких — 6 604 человека.

Наибольшее число заражений пришлось на Старооскольский городской округ — 11 человек (всего 1 280 с начала пандемии), Следом идет Белгородский район — 8 зараженных пациентов (всего 906) и Белгород — 5 новых заболевших (всего 1 614).