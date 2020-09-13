В понедельник на Белгородчине с утра возможны грозы. Фото: "КП" Архив

По сообщениям Гидрометеоцентра, завтра в Белгородской области с утра ожидается пасмурный день, а в ночь с воскресенья на понедельник возможны грозы. Днем прогнозируется небольшая облачность. Вероятность осадков днем 43 – 45%.

Температура воздуха утром +15 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется до +20 градусов. Атмосферное давление ожидается на уровне 770-764 мм ртутного столба, влажность 44%. Скорость ветра 5 метров в секунду. Вечером синоптики снова прогнозируют грозы, так что зонтик точно не помешает.