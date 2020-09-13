В Прохоровском районе прошло гуляние «Северский Донец – река без границ». Фото пресс-службы администрации Прохоровского района

Мероприятие «Северский Донец – река без границ» проводилось в красивейшем месте Прохоровского района в Подолешенском сельском поселении. Для гостей была подготовлена обширная программа: фольклорный фестиваль творческих коллективов, выставка-продажа сувенирной продукции мастеров декоративно-прикладного творчества, работа сельских подворий со щедрыми угощениями, сельскохозяйственная выставка-продажа, кулинарный конкурс.

Река Северский Донец начинается в этом месте, ее протяженность достигает 1120км. Северский Донец питает питьевой водой многие города. В этом году фестиваль собрал участников из Краснояружского, Алексеевского, Шебекинского, Губкинского районов и из Подольска.