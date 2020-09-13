50 семей приняло участие в форуме в Борисовке. Фото пресс-службы администрации Борисовского района

Третий региональный форум молодых семей и первый образовательный пикник провели в парке культуры и отдыха поселка Борисовка Белгородской области. В событии приняли участие 50 молодых семей и представителей клубов молодых семей со всей области. Участников ждала насыщенная программа со множеством разноплановых площадок для взрослых и детей, а также спортивная семейная эстафета.

Участники разошлись по выбранным психологическим тренингам, мастер-классам, лекциям семейных психологов, лекциям-практикумам и другим интересным и познавательным площадкам. А пока взрослые обогащали свои знания, аниматоры развлекали детей на игровой площадке. Затем всех желающих ждала семейная эстафета. Эта часть форума, без сомнения, оказалась наиболее эмоциональной и наглядно продемонстрировала, насколько в семьях любят и поддерживают друг друга.

Главный приз – велосипед достался победителям эстафеты, семье Троценко из Нового Оскола. Молчановы из Борисовки заняли третье место и получили в подарок роликовые коньки, сообщила пресс-служба администрации Борисовского района.