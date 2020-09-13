Судебные приставы Белгородской области помогли транспортной компании вернуть задолженность. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Одно из предприятий металлургической отрасли нарушило условия договора с транспортной компанией по оказанию транспортно-экспедиционных услуг. Судебные приставы Белгородской области помогли компании вернуть задолженность: предприятие-должник выплатило более 3 миллионов рублей

Исполнительный документ, выданный Арбитражным судом Белгородской области, поступил на исполнение в Старооскольское районное отделение судебных приставов УФССП по Белгородской области.

Директор предприятия был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Чтобы не усугублять своего положения, должник добровольно оплатил задолженность в полном объеме. Сумма в размере 3 029 957 рублей перечислена взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.