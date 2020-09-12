Общественный порядок в Белгороде помогают обеспечивать добровольцы. Фото со страницы ВКонтакте Юрия Галдуна

В Белгороде с апреля работает Добровольная народная дружина - 119 человек. Два раза в неделю вместе с участковыми и сотрудниками управ дружинники патрулируют проблемные адреса, обеспечивая общественный порядок. Об этом сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте мэр белгорода Юрий Галдун.

Добровольные дружинники уже выявили 135 административных правонарушений, проверили почти 3 тысячи дворов. «Набор в Добровольную народную дружину открыт. Вопросы финансирования решены», - сообщает градоначальник Белгорода.