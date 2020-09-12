В Чернянском районе Белгородчины в аварии погибла молодая женщина

В Чернянском районе в аварии погибла молодая женщина. Фото: архив КП

Сегодня около 04 часов 20 минут на 46 километре автодороги Старый Оскол – Чернянка – Новый Оскол 24-летний водитель автомобиля LАDА 217030 выехал на встречную полосу. Из-за этого случилось столкновение с автомобилем ГАЗ 232540, за рулем которого был 54- летний водитель. В результате ДТП 25-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на прямо на месте происшествия.

Оба мужчины, управлявшие транспортными средствами, получили телесные повреждения. В результате медицинского освидетельствования установлено, что водители были трезвые.