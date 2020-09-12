Рейд по предупреждению мошенничеств провели полицейские Алексеевки

В Алексеевке полицейские провели рейд по предупреждению мошенничеств. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

Очередной рейд сотрудников полиции против мошенников прошел в Алексеевке. 44 сотрудника органов внутренних дел вместе с представителями общественности приняли участие в поквартирных обходах. Всего было проинформировано 1110 горожан, сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

Встречаясь с алексеевцами, стражи порядка раздавали памятки, разъясняли алгоритм действий в случае контакта со злоумышленниками. Полицейские напомнили, что злоумышленники звонят гражданам и представляются банковскими работниками. После этого похищают деньги со счетов либо обманутые граждане сами переводят свои средства на счета мошенников.

В таких случаях необходимо прекратить телефонный разговор. Затем при наличии сомнений самостоятельно перезвонить или обратиться лично в банк. Также ни в коем случае не сообщать реквизиты своих банковских карт и коды в приходящих СМС. И уж тем более нельзя перечислять свои деньги на незнакомые счета, которые указывают злоумышленники.