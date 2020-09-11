Генерал-полковник Виктор Стригунов проверил войска Росгвардии в Белгородской области. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области

Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками Национальной гвардии РФ генерал-полковник Виктор Стригунов проверил подразделения, расположенные в Белгородской области. Он отметил, что сотрудники и военнослужащие выполняют поставленные задачи с высокой результативностью.

Рабочую поездку генерал-полковник Виктор Стригунов начал с посещения территориального управления Росгвардии. О результатах деятельности подразделений ему доложил начальник управления полковник полиции Дмитрий Мещерин.

В ходе работы первый заместитель главнокомандующего проверил подразделения, расположенные в Белгороде и Старом Осколе. Он посетил управление вневедомственной охраны, ОМОН и СОБР, осмотрел инфраструктуру, учебно-материальную базу и пообщался с личным составом.

Также состоялась рабочая встреча генерал-полковника Виктора Стригунова с губернатором Белгородской области Евгением Савченко. Первый заместитель главнокомандующего выразил благодарность главе региона за поддержку подразделениям ведомства.

Генерал-полковник Виктор Стригунов провел рабочую встречу с начальником УМВД по Белгородской области генерал-майором полиции Василием Умновым, на которой обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия. Первый заместитель главнокомандующего посетил Белгородский юридический институт МВД РФ имени Путилина, в стенах которого проходят обучение сотрудники Росгвардии.