Белгородские пожарные спасли кота, застрявшего в ливневой трубе. Фото пресс-службы Главного управления МЧС по Белгородской области

Белгородские пожарные в очередной раз доказали, что важно спасение не только людей, но и братьев наших меньших. На этот раз им пришлось развернуть целую спасательную операцию, чтобы вызволить из ливневой трубы кота.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Валуйского городского округа поступило сообщение от встревоженной хозяйки животного о том, что в городе Валуйки по улице 1 Мая застрял кот в ливневой трубе. Испуганное животное не может самостоятельно выбраться и лишь жалобно мяукает. Неравнодушные соседи несколько раз попытались вытащить кота, но безуспешно. Тогда они обратились за помощью к сотрудникам МЧС России.

На место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 18. Пожарные провели бензорезом демонтаж ливневой трубы и освободили испуганное животное. Кота передали в руки хозяйке, которая поблагодарила пожарных за помощь.